Scuola | la beffa dei prof di sostegno “Ultra-specializzati e poi inesorabilmente precari”

(Di martedì 5 marzo 2024) Firenze, 5 marzo 2024 - Tanti anni di studio, esperienza sul campo, perfino un corso di specializzazione al quale non è semplice essere ammessi. “Per poi ritrovarci… Ma cosa dobbiamo fare per ottenere il posto a ruolo?”. È un grido di dolore quello lanciato dai partecipanti al corso di specializzazione per ildell’Università di Firenze. “Siamo 600 in tutto - racconta un docente -. In Toscana si parla di 1500 persone. Chiediamo di essere assunti, anche perchè gli alunni più fragili hanno bisogno di una stabilità educativa e non certo di essere ogni anno scolastico di fronte ad un docente sempre nuovo. Il 60% dei docenti dio. Un dato che la dice lunga sull’urgenza di cambiare il sistema di reclutamento”. Per farsi sentire, i corsisti hanno scritto una lettera aperta al ministro ...

