Scopriamo i pesci Guppy | dal mare dei Caraibi al cuore del tuo acquario

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 5 marzo 2024) Ilè un adorabile pesce tropicale, divenuto nel tempo una vera e propria icona tra gli appassionati difilia. La sua popolarità è dovuta alla spiccata vivacità e alla bellezza estetica che lo caratterizzano, qualità rese ancora più interessanti dalla propensione all’adattamento nell’ambiente domestico. In questo articolo, scopriremo il mondo deie tutto ciò che c’è da sapere per accoglierli in famiglia con successo. Storia e origini del pesceIl pescevenne avvistato per la prima volta nell’800, tra le acque cristalline dei. Fu allora che venne classificato ufficialmente e inserito nella famiglia delle Poeciliidae, dando poi vita a diverse linee di allevamento. L’habitat naturale deispazia dall’Amazzonia settentrionale al ...