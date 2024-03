Scontro tra tre tir sulla A1 a Calenzano | morto uno degli autisti | aveva 64 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Nel tamponamento tra tre mezzi pesanti la notte scorsa sull’ autostrada A1 èun uomo di 64, uno dei conducenti. L’incidente è avvenuto nel tratto diin provincia di Firenze poco dopo la mezzanotte, al km 279 in carreggiata direzione sud. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, che hanno garantito la sicurezza durante le fasi di soccorso, ed effettuato la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Il 118 ha soccorso i conducenti ma uno purtroppo ènonostante le cure. Altri due camionisti, di 25 e 31, sono stati poi ricoverati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.