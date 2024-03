Scomparsa Sara Pedri | la sorella | “Non cercheranno più il suo corpo | stiamo ancora elaborando il lutto”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 5 marzo 2024) Il 4 maggio 2021,sparì in Val di Non, nel Trentino, vicino al lago di Santa Giustina. Sono passati quasi tre anni, ma il dolore dellaEmanuela non si è mai attutito: "Noi non abbiamo mai visto ildie per questoil lutto".