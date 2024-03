Sciopero generale venerdì 8 marzo 2024 | mezzi a rischio | orari | fasce di garanzia | bus sostitutivi

(Di martedì 5 marzo 2024) Milano, 4dell’8: aanche ipubblici. Dopo l’intervento della Commissione di, che ha richiamato le organizzazioni sindacali di base, ravvisando alcune “irregolarità” nell’agitazione, secondo la norma che “vieta la concentrazione negli scioperi generali”, la maggior parte delle sigle si è sfilata dalla protesta nel settore trasporti. Hanno deciso di proseguire, invece, i responsabili del sindacato Slai Cobas. Ragion per cui, anche se in misura minore rispetto a quanto inizialmente previsto,saranno possibili interruzioni nel servizio pubblico. In particolare, a Milano e in Lombardia, se Atm non dovrebbe lamentare alcun disagio, qualche ...

In celebrazione della Giornata inter nazionale dei diritti delle donne incroceranno le braccia lavoratori e lavoratrici di tutti i settori produttivi, pubblico, ... (wired)

venerdì prossimo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, lavoratrici e lavoratori dei settori pubblici e privati incroceranno le braccia e si ... (fanpage)

Il prossimo 8 marzo si preannuncia come una giornata complicata, con lo Sciopero generale proclamato proprio in occasione della Festa della Donna da ... (thesocialpost)

Il Garante per gli scioperi ridimensiona l’agitazione nazionale indetta in occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo . La Commissione di ... (quifinanza)

Sciopero dei treni venerdì 8 marzo: gli orari dell'agitazione e le fasce orarie di garanzia per i pendolari Trenord: L’8 marzo è previsto uno “Sciopero generale dei settori pubblici e privati”, come segnalato sul sito ufficiale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: soprattutto per chi dovrà spostarsi ...milano.repubblica

8 marzo, sciopera anche la sanità: i servizi garantiti: L'azienda Ausl fa sapere che "sono assicurati i livelli minimi di attività previsti dall’accordo sindacale in caso di Sciopero2 ...bolognatoday

L’8 marzo scuola in piazza per le donne. “Per cambiare si deve partire dalle aule”: Sulla scia del MeToo la giornata di venerdì dedicata alle lotte per l’uguaglianza di genere metterà al centro il mondo della formazione ...torino.repubblica