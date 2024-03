Sciopero generale 8 marzo | chi si ferma e in quali orari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Firenze, 52024 – Come lo scorso anno, alcune sigle sindacali hanno proclamatoper l'intera giornata di venerdì 8, in occasione della festa della donna, per protestare contro la disparità di genere. L'astensione dal lavoro, proclamata da Lai Cobas, Usb, Adl Cobas, Cub, Osp Faisa-Cisal e Flc Cgil per il comparto scuola e università, interesserà sia il settore pubblico che quello privato. A rischio treni e disagi nella sanità e scuola. Nessuno, invece per il trasporto pubblico locale: il servizio di Autolinee Toscane sarà regolare in tutta la regione, come quello della tramvia a Firenze. E' infatti intervenuta la commissione di garanzia sugliche ha segnalato ai sindacati Usb, Cub, Adl Cobas, Usi 1912 e Usi Cit «delle irregolarità, riguardanti, in particolare ...