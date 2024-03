Sciopero generale 8 marzo 2024 | ecco gli orari Dai trasporti alla scuola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Firenze, 5– Giornata diquella di venerdì 8. Non mancheranno disagi nel settore pubblico e privato. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, loè stato ridimensionato per l'intervento della commissione di garanzia che ha segnalato ai sindacati Usb, Cub, Adl Cobas, Usi 1912 e Usi Cit “delle irregolarità, riguardanti, in particolare il settore del trasporto passeggeri (aereo, ferroviario, marittimo e pubblico locale), in applicazione della delibera 22/279 del 12 dicembre 2022, che vieta la concentrazione negli scioperi generali”. “A seguito di tali segnalazioni - si legge sul sito della commissione di garanzia - i suddetti settori deisettori saranno interessati esclusivamente dallo ...