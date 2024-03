Sciopero 8 marzo 2024 | cosa aspettarsi e chi aderisce

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 5 marzo 2024) L’8sarà una giornata di significativa mobilitazione in Italia. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, diversi settori lavorativi incroceranno le braccia per promuovere l’uguaglianza di genere, i diritti delle donne e l’autodeterminazione. Questo articolo fornisce un’analisi approfondita dello, le sue implicazioni e le misure che il pubblico può adottare per mitigarne gli effetti. Losapere e quali sono le sigle che aderiscono Un’ampia coalizione di sigle sindacali, inclusi Flc CGIL, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas Usb, Cobas Sub, Osp Faisa Cisal, Usi Cit, Clap, Si Cobas, Cub Trasporti, Uitrasporti, Usi 1912, Flaei Cisl e Uiltec Uil, ha proclamato unodi 24 ore che coinvolgerà vari settori, ...