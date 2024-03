Sci di fondo | Coppa del Mondo 2023 2024 | dieci azzurri impegnati tra Holmenkollen e Drammen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) Sabato e domenica le 50km di Oslo, poi la sprint di. Ladeldi sci ditorna in Norvegia e lo fa con una spedizione diin totale. Tra i convocati per entrambe le tappe norvegesi ci sono Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Michael Hellweger, Paolo Ventura, Caterina Ganz, Anna Comarella e Nicole Monsorno mentre Dietmar Nöckler e Giandomenico Salvadori sono stati convocati per il solo appuntamento di Oslo. Riflettori quindi puntati super la tradizionale 50 chilometri che in questa stagione sarà disputata in tecnica classica: sabato 9 marzo è in programma la mass start femminile, seguita il giorno successivo dalla prova maschile (il via è in programma alle 10.30). Due giorni dopo, martedì 12 marzo, ecco ...