Sci alpino | tripletta austriaca nella discesa di Verbier della Coppa Europa | 8° Buzzi davanti a Molteni

(Di martedì 5 marzo 2024) Dominio austriacoprimadi(Svizzera) valevole per ladi scimaschile 2023-2024. Sulla pista elvetica (partenza rimandata di oltre un’ora per scarsa visibilità), infatti, il podio è tutto composto da atleti dell’Austria che detta legge con quattro rappresentanti nei primi 5 e sei nei primi 10. Il successo è andato a Manuel Traninger con il tempo di 1:35.64 con un ampio margine (-0.73) su Christoph Krenn. Completa il podio Stefan Rieser a 91 per sottolineare il festival austriaco. Quarta posizione per lo statunitense Wiley Maple a 99 centesimi dalla vetta, quinta per l’austriaco Stefan Eichberger a 1.06, mentre è sesto lo svizzero Livio Hiltbrand a 1.07. Settima posizione per un altro svizzero, Lars Roesti, a 1.14, mentre è ottavo il primo degli ...

