Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | dieci azzurre ad Are per gigante e slalom

(Di martedì 5 marzo 2024) Ladeldi scisi sposta ad Are, per l’ultimo weekend di gare prima delle finali di Saalbach. Sulle nevi svedesi si disputeranno un(9 marzo con prima manche alle 10.30 e seconda 13.30) e uno(9 marzo (sempre prima manche alle 10.30 e seconda alle 13.30). Il capo allenatore Gianluca Rulfi ha convocatoper i due appuntamenti. Federica Brignone e Lara Della Mea saranno le uniche a partecipare ad entrambe le gare. Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino disputeranno il. Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler lo. SportFace.

Ultimo fine settimana prima delle finali di Saalbach per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino , con il tramonto della stagione ormai alle porte. Il ... (oasport)

Torna in Europa il settore maschile dello sci alpino e la Coppa del Mondo si sporta a Kranjska Gora , in Slovenia, con un gigante ed uno slalom che si ... (oasport)

Ad Are in programma sabato un gigante e domenica uno slalom ROMA - Archiviato il fine settimana norvegese di Kvitfjell dedicato ai supergiganti, che ha ... (ilgiornaleditalia)

Sci alpino, i convocati dell’Italia per il gigante e lo slalom di Kranjska Gora: Torna in Europa il settore maschile dello sci alpino e la Coppa del Mondo si sporta a Kranjska Gora, in Slovenia, con un gigante ed uno slalom che si disputeranno sulla Podkoren: si tratta delle ultim ...oasport

Sport invernali, Veneto prima regione per tesserati. Ben 15mila gli iscritti alla Fisi: I tesserati Fisi in Veneto raggiungono quota 15.169: +6% rispetto alla stagione 2022/2023. Gli atleti agonisti in tutte le categorie salgono a 3.227 ...trevisotoday

Poca neve tanto caldo. Arnoldstein chiude, Kranjska Gora riduce, Tarvisio tiene: Iniziano a farsi concreti gli effetti del cambiamento climatico sull'economia turistica della montagna. La situazione nella zona dei Tre Confini ...rainews