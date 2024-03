Sci alpino | Coppa del Mondo 2023 2024 | 10 azzurri convocati per Kranjska Gora

(Di martedì 5 marzo 2024) Sono dieci iper il gigante e lo slalom di, tappa classica di inizio marzo delladeldi scimaschile. Sulla storica Podkoren riflettori puntati su Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer, oltre che su Giovanni Borsotti, Tobias Kastlunger, Hannes Zingerle, Filippo Della Vite, Simon Talacci, cui si aggiungeranno per lo slalom Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala. Corrado Barbera invece disputerà le gare diEuropa a Klaeppen, in Svezia. Sabato 9 marzo sarà la volta del gigante (9.30 – 12.30), mentre domenica è previsto lo slalom (9.30 -12.30). Il primo podio azzurro fu il terzo posto in slalom del compianto Leo David, nel 1978, mentre la prima vittoria fu opera di Alberto Tomba, sempre in ...

