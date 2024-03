Sci alpino | CdM maschile 2023 2024 | cancellato il gigante di Kranjska Gora | slalom spostato a sabato

(Di martedì 5 marzo 2024) La stagione di Coppa del Mondo di scisi avvicina alla conclusione un po’ come era iniziata, con cancellazioni varie dovute al meteo. Le condizioni sfavorevoli previste per il weekend hanno convinto la FIS e gli organizzatori a cancellare anche il penultimostagionale previsto aper9 marzo. Cambia il programma, con loche è stato confermato, ma anticipato alal posto del citato. Questo per evitare il grosso delle precipitazioni previste in particolar modo per domenica. Alex Vinatzer, Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Filippo Della Vite, reduci dalla trasferta nordamericana, saranno presenti a difendere i colori azzurri. Gli orari di gara rimangono gli stessi già ...

