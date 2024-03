Schianto tra camion e auto | inferno mortale sull’autostrada

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 5 marzo 2024) Nella notte tra il 4 e il 5 marzo, le strade della provincia di Firenze sono state teatro di un altro tragico incidente, che segue quelloavvenuto la sera del 4 marzo sulla Mezzana Perfetti Ricasoli a Sesto Fiorentino, dove ha perso la vita un uomo di 62 anni. Questa volta, il teatro della tragedia è stato l’strada A1, nel comune di Calenzano, dove si è verificato un tamponamento a catena coinvolgente tre mezzi pesanti. L’incidente è accaduto poco prima dell’una di notte al chilometro 279, in direzione sud. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, che hanno lavorato senza sosta per garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso e per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell’incidente. Fortunatamente, al loro arrivo, i conducenti erano già stati soccorsi dal personale sanitario. La collisione ha ...