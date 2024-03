Schiacciato tra due furgoni. Ferito operaio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Infortunio sul lavoro ieri mattina intorno alle 11 a Gallarate,un giovane di 28 anni, trasportato in codice giallo in ospedale. Secondo una prima ricostruzione l’addetto ai trasporti, per cause in corso di accertamento, è rimastotra due. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi, sul posto sono arrivati gli operatori dell’Areu, i carabinieri della Compagnia di Gallarate e ai tecnici di Ats Insubria, competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, per i rilievi del caso. L’nell’impatto ha riportato un trauma alla schiena e alle gambe, le sue condizioni per fortuna sono apparse meno preoccupanti di quanto si era temuto dopo l’urto. Una settimana fa il grave infortunio in una carpenteria a Crosio della Valle dove un ...