Schermitrice violentata | tracce di eroina nelle urine “Sono a pezzi”

(Di martedì 5 marzo 2024) Secondo quanto denunciato da lei stessa, una giovanedi 17 anni della squadra dell’Uzbekistan sarebbe statada tre atleti della Federscherma mentre si trovava in un ritiro a Chianciano Terme, in provincia di Siena. Il presunto stupro di gruppo sarebbe avvenuto tra il 4 e il 5 agosto scorso durante un ritiro pre estivo. Ora si muove la Procura di Siena che ha iscritto nel registro degli indagati due dei tre atleti coinvolti. Un terzo è minorenne. Il racconto della presunta vittima a Il messaggero è drammatico. “Sto cercando di non leggere le notizie che mi riguardano perché purtroppo mi fa male, malissimo. Rivivo la stessa angoscia. Mi guardo allo specchio e mi vedo come se fossi a, una persona danneggiata. Non riesco a dormire, fatico a concentrarmi, davanti a me vedo il buio. So che tutti ...