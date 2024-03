Schermitrice 17enne violentata da tre atleti | “La mia vita è rovinata | davanti a me vedo il buio”

(Di martedì 5 marzo 2024) Laha denunciato tredella nazionale azzurra junior, che avrebbero abusato di lei durante un ritiro. Abusi su un’atleta– Ilcorrieredellacittà.com La vittima delle presunte violenze sessuali ha riferito di aver bevuto un drink e di essersi ritrovata poi, semi incosciente e senza forze, in una stanza d’albergo. Nel sangue e nelle urine sono state trovate tracce di eroina, probabilmente aggiunta al drink che le ha fatto perdere i sensi.da tre“Sto cercando di non leggere le notizie che mi riguardano perché mi fa troppo male, anzi malissimo.” È il duro sfogo dellaraccolto dal Messaggero. Stando a quanto raccontato al quotidiano, la giovane sarebbe stata ...

