Scambio diretto fra alunni e dipendenti per cogliere la complessità delle diverse esperienze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) La partecipazione a questa esperienza ha suscitato una profonda riflessione sugli orientamenti personali, sottolineando l’importanza di eventi come gli open day nel dissipare dubbi sulla scelta della scuola superiore. In conclusione, la visita didattica presso Sew-Eurodrive ha rappresentato un’opportunità inestimabile per comprendere il contesto lavorativo, evidenziando i ruoli e le responsabilità di ciascun membro del team e sottolineando il contributo fondamentale di ogni individuo al successo aziendale. Questo passo ha segnato un momento cruciale nell’indirizzare gli studenti verso le loro future carriere professionali. Durante l’esperienza, gli studenti hanno potuto immergersi nella realtà lavorativa di un’azienda di successo come Sew-Eurodrive, acquisendo una visione dettagliataattività quotidiane edinamiche organizzative che ...