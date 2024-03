Scadono i permessi di soggiorno per i profughi ucraini | il governo italiano si faccia avanti in Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) di Giulia Capitani, Migration Policy Advisor di Oxfam Italia Lunedì Oxfam, insieme a altre 130 organizzazioni europee, ha inviato una lettera aperta alle istituzioni comunitarie per riportare l’attenzione sulla prossima scadenza deidiper protezione temporanea rilasciati ai, che entrano oggi, 5 marzo 2024, nell’ultimo anno di validità. L’inerzia dell’Europa In un momento in cui si è tornati a discutere con preoccupazione dell’andamento della guerra in Ucraina, ben poche voci si levano a ricordare che, a marzo 2025, oltre 4 milioni e 300miladi, rilasciati dai vari Stati membri alle persone in fuga dall’invasione russa, scadranno tutti insieme, senza più possibilità di essere rinnovati. A livello europeo non si è mosso nulla, in ...