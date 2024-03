Sbarca a Roma un nuovo stile di pizza | un mix tra napoletana e romana che non avete mai assaggiato Novità pizza a Roma

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 5 marzo 2024) Lungo la strada che ospitava gli uffici frumentarini, a pochi passi dalla maestosa piazza di Campo dei Fiori, si prepara ad aprire i battenti - l’inaugurazione è prevista per il 15 marzo - Elysium, ilformat dedicato allacontemporanea messo a punto da Jenny Migliorelli, sommelier con all’attivo diverse esperienze nel mondo dell’imprenditoria, e dal figlio Alessio Iaci, ex cameriere con il pallino per gli impasti e una formazione nel mondomaturata presso l’ Academy del Gambero Rosso. Alessio Liaci e Valentino Tafuri (destra). Il lievitista campano nella foto di apertura mentre prova le sue nuove pizze "ne"un ...