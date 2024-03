Sassuolo | UFFICIALE | 'Intervento riuscito per Berardi'

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Sassuolo e Napoli in merito alla sfida di campionato in programma alle 18. In attesa del fischio … ... (forzazzurri)

Padovan: “Il Napoli non mi ha convinto con la Juve, così non lo aveva fatto col Sassuolo”: In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: "Il Napoli non mi ha convinto contro la Juventus, così non mi aveva convinto col Sassuolo.tuttonapoli

Tegola UFFICIALE: esami effettuati, c’è la lesione: Kristensen salterà senz’altro l’incontro con la Fiorentina di domenica 10 marzo e, forse, anche quello di sette giorni più tardi col Sassuolo.calciomercato

La Fifa 'replica' ad ADL: "Se Napoli non va avanti in Champions, la Juve al Mondiale per club": "«La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli" aveva detto De Laurentiis ...tuttonapoli