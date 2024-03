Sassuolo | i precedenti Retrocessione al 70%

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) La salvezza? "Ce la giochiamo in otto, le percentuali che abbiamo di centrare l’obiettivo sono più del 50%, anche se siamo indietro". Oltre che su Berardi – di cui leggete a fianco – Giovanni Carnevali fa il punto anche sulla lotta salvezza, dando mostra di grande fiducia nei confronti di una squadra chiamata a quella che, dovesse riuscire, sarà più che un impresa. In primis perché alla media cui viaggiano oggi le pericolanti, a fine maggio, per salvarsi serviranno tra i 33 e i 34 punti. E per raggiungerli i neroverdi dovranno quindi quasi raddoppiare la loro attuale media punti, portandola dallo 0,7 di oggi ad almeno 1,2, se non di più. In secundis perché la dimensione della mission che attende i neroverdi la dà la statistica, che confuta la generosa percentuale di cui li accredita Carnevali riducendola sensibilmente. Le ultime 10 stagioni della massima serie, infatti, dicono che il ...