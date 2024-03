(Di martedì 5 marzo 2024) «Un atto inaccettabile, criminale e vigliacco che non può restare impunito», così il vicepremier e Ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, Matteo, che...

La situazione diventa di giorno in giorno più difficile. Il 33enne di Sarno che, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, è stato investito lungo via San ... (zon)

Sarno, investito da un'auto e in coma. Salvini: «Zero tolleranza per i responsabili»: «Un atto inaccettabile, criminale e vigliacco che non può restare impunito», così il vicepremier e Ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, Matteo Salvini, ...ilmattino

Uomo investito e abbandonatoin strada a Sarno, Salvini: "Nessuna tolleranza per i responsabili": Dopo l’individuazione e la denuncia dei due ragazzi di 18 e 20 anni di Sarno, accusati di non aver soccorso il 33enne che avrebbero investito con la loro auto lo scorso weekend, interviene anche il ...salernotoday

Sarno, investito e non soccorso: si costituiscono due giovani ma restano dubbi su quanto accaduto: investito e lasciato a terra agonizzante, si costituiscono due giovani. Braccati dai carabinieri già sulle loro tracce, grazie anche alle immagini delle telecamere ...ilmattino