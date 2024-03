Sardegna | spoglio infinito Todde resta vincitrice Resa FI | ricorsi improbabili

(Di martedì 5 marzo 2024) Attendere, prego. Serviranno come minimo altre due settimane prima che l’ufficio elettorale centrale della Corte d’appello di Cagliari proclami presidente e consiglieri regionali eletti inil 25 febbraio scorso. Ma almeno sull’esito non aleggiano più dubbi. Alessandra, la candidata unitaria di 5 Stelle e Pd, sarà la prima presidente donna della Regione. Gli uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dell’isola hanno verificato i verbali delle sezioni che non avevano completato lo: l’esito – per quanto ufficioso – non sembra lasciare spiragli al centrodestra sconfitto. Il vantaggio della presidente in pectore sull’avversario Paolo Truzzu, pur assottigliatosi,infatti "di circa 1.600 voti" (questo il testuale della), contro ...

