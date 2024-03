Sardegna | schianto fra due auto sulla Sassari-Olbia | un morto e due feriti

(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – Ancora sangue sulle strade della. È di une dueil bilancio dello scontro fra dueavvenuto oggi, 5 marzo, lungo la. Per cause ancora da accertare una Land Rover avrebbe tamponato una Lancia Y all'altezza del chilometro 53, nella zona tra Berchidda e Monti. L'impatto è stato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Cagliari, ennesimo schianto auto-bus in viale Marconi: Ennesimo incidente in viale Marconi a Cagliari, all’altezza dei magazzini Maury’s. Due le vetture coinvolte: un bus e un’auto. La corriera – diretta verso Quartu – ha tamponato il veicolo, in arrivo ...unionesarda

Un morto nell'incidente sull'autostrada A1 vicino Firenze, schianto tra 3 camion: feriti gli altri conducenti: Feriti gli altri conducenti dei mezzi pesanti. Incidente sull'autostrada A1 a Calenzano vicino Firenze schianto tra 3 camion, morto un uomo Secondo incidente mortale nel Fiorentino Incidente ...notizie.virgilio

Tragico schianto sulla Olbia-Sassari: un morto e due feriti: Tragico incidente questa mattina sulla Olbia-Sassari al km 54. Il bilancio è di un morto e due feriti. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e il 118.unionesarda