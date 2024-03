Sardegna | lo spoglio infinito delle regionali | ma i dati ufficiosi scoraggiano il ricorso

Questa mattina, intorno alle 12 e 30, si è Concluso lo scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede delle elezioni ... (ilfoglio)

A più di una settimana dal voto, non si hanno certezze sulle elezioni regionali in Sardegna . I problemi nello spoglio hanno causato tempi elefantiaci, a ... (nicolaporro)

Le cifre ufficiose allontana no la verifica dello scrutinio evocato da Giorgia Meloni, ma per l'ufficialità bisognerà attendere altre due settimane (huffingtonpost)

I dati sono solo ufficiosi e non ufficiali, per quelli ci vorrà un'altra settimana, ma dalla Sardegna arrivano notizie sullo scrutinio concluso anche nelle 19 ... (panorama)

Elezioni Regionali Abruzzo 2024: quando e come si vota. I candidati (aggiornamento 5 MARZO): Elezioni Regionali Abruzzo 2024: altro importante appuntamento elettorale di quest’anno dopo le elezioni regionali Sardegna e prima delle elezioni ... dalle ore 7 alle ore 23. Lo spoglio comincerà ...termometropolitico

Todde, l'amuleto del campo largo. Tour abruzzese per propiziare il bis: Se l’obiettivo è replicare l’effetto Todde anche in Abruzzo, perché non portare in Abruzzo direttamente lei, Alessandra Todde in carne ed ossa, la nuova madrina del campo largo dopo la vittoria in Sar ...ilgiornale

Sardegna, spoglio (in)finito. Todde resta vincitrice. Resa FI: ricorsi improbabili: Attendere, prego. Serviranno come minimo altre due settimane prima che l’ufficio elettorale centrale della Corte d’appello di Cagliari proclami presidente e consiglieri regionali eletti in Sardegna il ...informazione