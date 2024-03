Sarah Ferguson operata di melanoma | “Il cancro non si è diffuso | la duchessa è sollevata”

(Di martedì 5 marzo 2024) Il viaggio della salute di: una storia di resilienza, l’ex moglie del principe Andrea di York, ha recentemente subito un intervento chirurgico per il, portando un’ondata di sollievo a lei e alla sua famiglia in mezzo ai problemi di salute. Uno spavento per ilA gennaio,ha rivelato la sua battaglia contro il, suscitando preoccupazione tra i sostenitori. Tuttavia, recenti aggiornamenti offrono un barlume di speranza poiché è stato rivelato che ilnon si èoltre il contenimento. Un caro amico ha condiviso con il Daily Mail l’immenso sollievo provato dallae dalla sua famiglia nel ...

