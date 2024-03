Sanremo? Sì | sono pazza abbastanza | Michelle Hunziker si lancia

(Di martedì 5 marzo 2024) Da quando Amadeus ha annunciato che si sarebbe fermato con2024, è iniziato il cosiddetto totonomi. Chi prenderà il suo posto il prossimo anno? Molti i conduttori proposti, nessuna risposta ufficiale. Se in un primo momento Antonella Clerici si erata e aveva accettato la proposta di Fiorello, poi ha fatto un passo indietro. Ora, un'altra donna si fa avanti. Parliamo di, da anni alla conduzione di Striscia la Notizia e presto di nuovo in onda con il suo show. L'ex showgirl ha già affiancato all'Ariston Claudio Baglioni insieme a Pierfrancesco Favino. Intervistata dal settimanale Chi, ha ammesso che sarebbe disposta a farlo di nuovo. "Tornerei a? Certo.è la festa canora italiana più importante nel mondo, è stato fatto bene da ...

Amadeus - Sanremo (AGI per US Rai) In Rai (e non solo) c’è un impressionante timore: “Che ne sarà del Festival di Sanremo dopo Amadeus?“, è la domanda che ... (davidemaggio)

Amadeus - Sanremo (AGI per US Rai) In Rai (e non solo) c’è un impressionante timore: “Che ne sarà del Festival di Sanremo dopo Amadeus?“, è la domanda che ... (davidemaggio)

“Non ci ho pensato chi potrebbe condurre il prossimo Festival di Sanremo 2025 e non mi chiederanno un consiglio e perché sanno che non glielo darò mai”. Così ... (ilfattoquotidiano)

La canzone di Renga e Nek è l'unica tra quelle in gara al Festival di Sanremo 2024 non presente nella Top100 Fimi L'articolo Sanremo 2024 , Renga e Nek sono ... (novella2000)

Morgan : “Sono pronto per la direzione artistica di Sanremo” Morgan torna a candidarsi come direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo ... (tpi)

Gigi D’Alessio svela il sesso del sesto figlio e dice sì a Sanremo: L’artista sta per allargare la famiglia con un sesto figlio e molto probabilmente sarà alla guida del prossimo Festival di Sanremo. Dopo l’addio di Amadeus e i no di Antonella Clerici e Carlo Conti, ...dilei

Sanremo 2025, Sgarbi promuove Morgan: "Sarebbe perfetto come direttore artistico": e per ora sono più di mille le persone che hanno firmato per averlo come direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo''. E sul carattere 'non facile' e un po' ribelle del cantante il critico d ...adnkronos

Geolier, «vaffa» e dito medio all'ex datore di lavoro al concerto: «Chi mi dava lo stipendio sta qui stasera»: Geolier ha mandato a quel paese il suo ex datore di lavoro, presente nel pubblico durante un concerto del rapper rivelazione di Sanremo 2024. «Volete sapere una cosa Chi mi dava ...ilmessaggero