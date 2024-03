Sanremo 2025 | Sgarbi promuove Morgan | “Sarebbe perfetto come direttore artistico”

(Adnkronos) – '' Morgan direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 ? Sarebbe perfetto , come lo sarebbe stato anche prima. Lo vedo più maturo e più ... (periodicodaily)

Il critico d'arte: "Carattere non facile? Non vedo il problema, è come Mozart e Vasco Rossi" ''Morgan direttore artistico del Festival di Sanremo 2025? ... (sbircialanotizia)