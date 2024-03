Sanremo 2024 boom in streaming e nelle certificazioni Il fiuto di Amadeus per le classifiche | ecco tutti i numeri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Sette dischi di platino, otto dischi d’oro, otto brani in top ten delle radio e nove in top ten dei singoli. A quasi un mese dal termine del Festival dicantanti e discografici brindano all’ex direttore artisticoe al suoper lenero su bianco e senza alcun fraintendimento. Ad agguantare lePlatino sono stati Annalisa (“Sinceramente”), Ghali (“Casa Mia”), Irama (“Tu No”), Mahmood (“Tuta Gold”), Rose Villain (“Click!”), la vincitrice Angelina (“La Noia”) e Geolier (“I p’ me, tu p’ te”). Mentre i dischi d’oro sono andati a Emma (“Apnea”), Loredana Bertè (“Pazza”), The Kolors (“Un ragazzo una ragazza”), Dargen D’Amico (“Onda Alta”), Clara (“Diamanti Grezzi”), Gazzelle (“Tutto qui”), Alfa ...