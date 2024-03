Sangiuliano | inaugurazione con stoccata al Museo di Stabia | siamo seri | non lavoriamo coi piazzisti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 5 marzo 2024) Sale duplicate, una collezione arricchita da opere provenienti dalle ville del territorio stabiese, 507 i reperti ora esposti, tra dipinti murali, arredi marmorei, suppellettili in ceramica e bronzo. E, dulcis in fundo, un percorso integrato con tecnologie e apparati multimediali didattici che implementano l’accessibilità fisica e culturale delle opere e dei contenuti. Valorizzati anche i depositi del complesso, secondo un nuovo concept finalizzato a renderli non più solo luoghi di conservazione, ma anche di fruizione e ricerca, aperti al pubblico.presenta spazi e progetto delArcheologico diÈ, in grande sintesi, il biglietto da visita con cui si presenta ilArcheologico diLibero D’Orsi, a Castellammare di, che da domani riapre i ...