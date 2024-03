Sandra Volpe batte Claudio Albini Sarà la candidata del centrosinistra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Con 479 voti,(liste civiche Trezzano cone Trezzano Oltre) ha vinto le primarie del, superando il candidato del Pd(435 preferenze su 922 votanti).lei a correre, per la coalizione del, alla carica di sindaco alle prossime elezioni di giugno. Origini campane, 59 anni, per oltre 30 è stata assistente sociale e ora è responsabile dei servizi sociali a Pioltello, "esperienze che mi hanno permesso di conoscere da vicino l’amministrazione pubblica – racconta– a cui ho sempre affiancato le attività di volontariato in parrocchia. Dal 2014, per otto anni, ho ricoperto il ruolo di assessora alle Politiche sociali, abitative, associazionismo e volontariato nel ...