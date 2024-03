San Siro | Sala | “Un restyling ben fatto è la cosa migliore | lo scenario adesso è chiaro”

(Di martedì 5 marzo 2024) ”Avendoci riflettuto tanto ed essendo passato attraverso anni di discussione, credo che unbendi Sansia la. A questo punto loed è dare tre mesi di lavoro a WeBuild per produrre un piano realistico”. A parlare è il sindaco di Milano Giuseppea margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Iulm. ”Non lo do per scontato, ma spero che WeBuild ci metta in condizione di poter dire alle squadre che si possono fare i lavori senza che debbano andare a giocare altrove. E a quel punto, come spero di arrivare, a giugno la palla ritornerà alle squadre”, ha spiegato il primo cittadino. Diverse le ipotesi al vaglio, compresa quella di effettuare i lavori solo d’estate: ‘‘Bisogna capire ...

Il meccanismo del var è chiaro e semplice: in caso di dubbio la ragione sta sempre dalla parte del più forte. O meglio, del più... (calciomercato)

“Lo scenario è dare tre mesi di lavoro a Webuild per produrre un piano realistico” di ristrutturazione dello Stadio di San Siro . Lo ha riferito il sindaco di ... (ilfattoquotidiano)

Rigore inesistente, Ayroldi verso lo stop dopo la vittoria dell’Inter sul Genoa | Video: Così per il fischietto pugliese, figlio e nipote d'arte, si avvia verso un periodo di stop: arrivava già da un periodo non brillante, la gara di San Siro era la chance per rilanciarsi ma l'ha fallita.ilsecoloxix

Milan, il derby è un incubo per Pioli: a San Siro può arrivare lo Scudetto: l’Inter di Simone Inzaghi potrebbe festeggiare il tricolore proprio a San Siro quando ci sarà il derby contro i rossoneri: per il Diavolo, un pericolo da scongiurare Manca più di un mese al derby di ...calciomercato

Furlani, San Siro non soddisfa più gli standard ottimali: L'intervento del Ceo rossonero è stato diffuso dal club in una nota. Il Milan, che ha ascoltato il Sindaco, Giuseppe Sala, sulla possibilità di ristrutturare San Siro, mantiene come priorità il ...ansa