San Siro | nuovo atto | venerdì mattina Inter e Milan in comune con il sindaco e WeBuild

(Di martedì 5 marzo 2024) Il tema che riguarda ilstadio è importantissimo per tutte e tre le parti in gioco:dio. La soluzione...

In occasione di Inter-Genoa la squadra di Simone Inzaghi è scesa in campo con la jersey limited edition che celebra “Le Tartarughe Ninja ”.Gli amatissimi ... (digital-news)

Asllani , titolare per la terza partita consecutiva all’Inter , ha trovato il suo primo gol in nerazzurro e soprattutto a San Siro. Dopo la partita, ... (inter-news)

Furioso per il rigore: ha lasciato San Siro prima della fine: L’episodio è avvenuto attorno al minuto 38 di gioco di Inter-Genoa, match in cui non è passata inosservata la pessima direzione arbitrale di Ayroldi Si è concluso 2-1 in favore dell’Inter il posticipo ...interlive

La scelta del presidente del Genoa (ed ex medico di Berlusconi): 'Ecco perchè me ne sono andato da San Siro': “Ieri sera sono uscito dallo stadio al posto della squadra e dei nostri tifosi L’ho fatto nel rispetto delle istituzioni, senza alzare la voce, con atteggiamento composto". Così Alberto Zangrillo, ...monza-news

Milan e il futuro: verso il nuovo stadio di San Donato: Il progetto ambizioso del Milan per il nuovo stadio a San Donato, segnando l'inizio di una nuova era e l'addio al storico San Siro.newsmondo