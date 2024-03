San Niccolò | nuova spaccata | nel mirino dei malviventi la Beppa Fioraia Sabato la manifestazione dei comitati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Firenze, 5 marzo 2024 - Hanno infranto la porta a vetri del ristorante che si trova nel quartiere di San, la, ma è scattato l’allarme e i ladri sono fuggiti a mani vuote. Il tentato colpo è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nel noto locale di via dell’Erta Canina, attorno alle 2. Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno buttato giù la vetrina senza fare i conti col sistema di sicurezza direttamente collegato collegato alla questura. Sul posto, infatti, è arrivata una volante ma all’interno del ristorante non c’era più nessuno. Da una prima ricostruzione non risulterebbero ammanchi. Lo stesso episodio accaduto in Borgo Pinti, in pieno centro storico, dove ignoti, dopo aver infranto con un tombino la porta a vetri, si sono intrufolati all'interno dell'attività. Il tombino divelto è stato immortalato in un ...