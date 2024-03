(Di martedì 5 marzo 2024) Arezzo, 5 marzo 2024 – Sansi è aggiudicato laper ilArt. E’ infatti fra i 20 progetti migliori d’Italia nella categoria “beni e luoghi della cultura” quello della città del Marzocco, selezionato con la mostra “Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura” per il concorso Art2024, organizzato dal Ministero della cultura, Ales Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC con l’obiettivo di premiare l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile, attraverso questa misura fiscale, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Con oltre 1000 voti raccolti è fra gli unici due toscani che hanno diritto ad accedere alla seconda fase che avverrà esclusivamente sui canali social ...

incidente mortale a San Giovanni Bianco , in provincia di Bergamo, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita nello schianto: grave una donna di 46 anni (notizie.virgilio)

L’INCIDENTE. Sabato notte sulla 470. Andrea Sartirani, 56 anni, di Mozzo, era il passeggero di una Honda. Operato, è deceduto in ospedale. Feriti la compagna ... (ecodibergamo)

Ospite a “Da Noi…a Ruota Libera“, il programma Rai 1 condotto da Francesca Fialdini, Nek ha rilasciato un’intervista in cui si è soffermato sulle intense ... (ilfattoquotidiano)

Pubblicato il 5 Marzo, 2024 Un altro arresto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, operato dai Carabinieri del Nucleo Operativo ... (dayitalianews)

Giulia Stabile , dopo la storia con Sangiovanni , ha deciso di voltare pagina: quello che ha fatto in questi giorni lo dimostra chiaramente. Giulia Stabile è ... (cityrumors)

San Giovanni Valdarno in finale per il progetto Art bonus dell’anno: È fra i 20 progetti migliori d’Italia nella categoria “beni e luoghi della cultura” quello della città del Marzocco, selezionato con la mostra “Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura” ...lanazione

Bando “Il cuore al centro”, la sinergia con la Bcc Banca Valdarno: E’ stata presentata questa mattina, in conferenza stampa, la collaborazione con la Banca del Valdarno – Credito Cooperativo per fornire ulteriori strumenti di aiuto e supporto a imprese e attività com ...lanazione

Udi, la sede a rischio sfratto alla vigilia dell’8 marzo: “Ci serve aiuto per l’affitto”: All’ingresso ci sono le ragazze del servizio civile, la saletta al centro è riservata allo sportello anti-violenza. L’archivio sta nella sala infondo: è aperto quindici ore a settimana, è stato ...bologna.repubblica