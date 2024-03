Salvini in tour elettorale a spese nostre | ma basterà a salvare la lega? La diretta con Peter Gomez

tour in Granda per il Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli: In mattinata sarà a Bra, poi altre due tappe al Castello degli Acaja di Fossano e nel pomeriggio alla Cascina sociale "La Cascina" di San Rocco Castagnaretta Venerdì 4 marzo la Lega Salvini Premier ...targatocn

Salvini, tour elettorale: il Mit paga mezzo milione: Le campagne elettorali costano e le casse dei partiti piangono. Ma Matteo Salvini ha trovato la soluzione: snocciolare i propri successi e promuovere le iniziative del ministero dei Trasporti in event ...ilfattoquotidiano

VIDEO Usa, Salvini: "Democratici devono lasciare il passo": Il tour americano del premier Giorgia Meloni è stato un successo ... «Ancora peggio però è che subito sia iniziata dalla Lega e da Salvini la rivendicazione del loro essere trumpiani solo per mettere ...informazione