Salute e i diritti delle bambine e dei bambini | primo incontro pubblico con Giovanni Poggini

(Di martedì 5 marzo 2024) Arezzo, 5 marzo 2024 – Incontri aperti alla città sul tema “Educare alla famiglia”: prende il via il prossimo sabato 9 marzo il ciclo di tre appuntamenti promosso dalla Fondazione Arezzo Comunità che vuole offrire momenti di formazione e informazione sullae ie dei. A curare gli incontri, apprezzatissimo pediatra e rappresentante dell'UNICEF, che ha scelto di mettere la sua straordinaria esperienza a disposizione della Fondazione. Ne è nato un progetto che offre occasioni di approfondimento, nella volontà di costruire percorsi di consapevolezza diffusa per famiglie e associazioni. Gli incontri che avranno luogo presso l'Istituto Thevenin (tutti con inizio alle ore 9.30) prenderanno il via il prossimo sabato 9 ...

Il Fondo Cometa interverrà domani all' assemblea di Apple a Cupertino (Usa) per chiedere di "risolvere lacune in materia di diritti dei lavoratori, salute ... (quotidiano)

Per l’8 marzo la Casa delle Donne di Ravenna scende in piazza per la pace: “In un epoca di guerra è il primo diritto da tutelare”: La guerra annulla ogni diritto, primo fra tutti quello alla vita, alla Salute, alla sicurezza. In un’epoca percorsa da conflitti e guerre come quella che siamo costrette a vivere la prima cosa da fare ...ravennanotizie

Aborto, la Francia è il primo Paese al mondo a inserirlo nella Costituzione. Una notizia è di portata storica: Perché ‘blinda’ il diritto all’aborto (legale in Francia dal 1975 ... le gravidanze in età adolescenziale, le donne la cui Salute viene messa in pericolo da una gravidanza. E in generale per tutte le ...repubblica

Aborto, in Francia diventa un diritto costituzionale: dove è ancora vietato nel mondo Da Malta all'Iraq: Le stime indicano che quasi la metà (48%) delle gravidanze nel mondo non sono pianificate e quindi i servizi e le cure per l'aborto sono componenti essenziali della sanità pubblica, per garantire ...ilmessaggero