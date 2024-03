S' allungano tempi per Kate | torna in scena solo l' 8 giugno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Siper il ritorno sullapubblica di, consorte dell'erede al trono britannico William. Almeno secondo una comunicazione diffusa oggi dal governo di Londra, che ha indicato per non prima dell'8prossimo, fra oltre tre mesi, il primo impegno ufficiale della futura regina, assente dai riflettori già da due mesi (salvo un foto rubata spuntata ieri) in concomitanza con i postumi del delicato quanto misterioso intervento chirurgico all'addome subito a metà gennaio. Il riferimento della corte sul ritorno postoperatorio di, fissato a non prima di "dopo Pasqua", era stato volutamente vago, senza date. L'attesa generale dei media era tuttavia che potesse concretizzarsi durante il mese di aprile, non più tardi: tenuto conto che la domenica pasquale ...