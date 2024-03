Salerno | spaccio di droga | arrestato pusher

A seguito degli ultimi episodi verificatisi in varie zone della città di Salerno , il Questore Giancarlo Conticchio ha disposto – come riporta Salerno Today – ... (zon)

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un minorenne , per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio . Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato ... (zon)

In data 23 gennaio u.s., la Polizia di Stato ha tratto in arresto, in flagranza di reato un uomo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ... (zon)