Salerno | giallo in Piazza Cavour | Barone avverte

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 5 marzo 2024) Une un progetto che, con ogni probabilità, non si realizzerà mai. La consigliera di opposizione del Comune diElisabettaaccende nuovamente i riflettori sul box di, opera in realtà mai realizzata.ha avvertito i cittadini di come il progetto sia assolutamente naufragato con ogni probabilità, e non abbia più la possibilità di essere realizzato, e così attacca il Comune, reo di non aver mantenuto la promessa. “I cittadini salernitani, dopo quindici anni di narrazioni fantastiche, non meritavano di dover pagare i danni e le spese per un progetto che era stato presentato come non avente costi per la città e i suoi abitanti. Si tratta di una tinte fosche, pieno di colpi di scena, con alcuni attori protagonisti che ne ...