Sala | 'Spero che Webuild ci dica che Inter e Milan non debbano andarsene da San Siro'

Intervenuto in conferenza stampa, Jürgen Klopp ha scherzato sull'assenza di Mohamed Salah dal Liverpool per... la Coppa d'Africa (itasportpress)

San Siro: Sala ribadisce, restyling ben fatto è la cosa migliore: (ANSA) - MILANO, 05 MAR - 'Un restyling ben fatto di San Siro é la cosa migliore'. Lo ha ribadito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine ...sport.tiscali

Marco D’Amore a Bari per presentare il suo ultimo film 'Caracas': Venerdì 8 marzo, al Multicinema Galleria di Bari, Marco D’Amore interverrà in Sala, al termine della proiezione delle ... attraversando una città dove tutti sperano di non perdersi, di salvarsi. Tutti ...baritoday

Sala sulla ristrutturazione di San Siro: “è la soluzione migliore”: La ristrutturazione dello stadio San Siro continua a tenere banco per Inter e Milan: le indicazioni del sindaco Sala ...calcioweb.eu