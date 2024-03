S12 | a quando il potenziamento promesso?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Aildella linea ferroviaria S12? "Regione Lombardia è in ritardo rispetto al cronoprogramma annunciato". Una mozione consiliare della lista Progetto Melegnano riaccende i riflettori sulla linea Melegnano-Milano Bovisa, della quale circolano oggi 8 corse giornaliere, 4 di andata e 4 di ritorno. Ne era stato annunciato una gennaio 2024, ma al momento le corse in partenza da Melegnano – e dirette a Bovisa – sono ancora solo 4, così come sono 4 quelle che effettuano il percorso opposto, da Milano-Bovisa a Melegnano. Regione ha confermato la volontà d’incrementare il servizio, ma le tempistiche non sono note. "Già nel febbraio 2019 l’allora assessora ai trasporti Claudia Maria Terzi aveva affermato che la piena attuazione della S12 era fra le priorità e annunciato, entro il 2022, l’entrata in funzione ...