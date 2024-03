Russia | la nuova mappa in caso di vittoria | i confini di Kiev cannibalizzati e spartiti con Polonia | Romania e Ungheria Ecco il piano di Putin

(Di martedì 5 marzo 2024) Tra la realtà e i desideri c'è di mezzo il mare che in questonon è solo il mar Nero ma anche il mar d'Azov. Ha un bel da dire Dmitry Medvedev, il numero...

Nonostante le recenti perdite sul terreno, come Avdiivka e qualche fetta di territorio nella regione di Zaporizhzhia, in un’intervista a Fox News il ... (ilfattoquotidiano)

Nel weekend si è tenuta la riunione dei paesi esportatori di gas. Roma per la prima volta ha partecipato come paese ospite: l'obiettivo è essere la porta ... (huffingtonpost)

La navetta Crew Dragon arriva alla Stazione spaziale internazionale: undici astronauti in orbita: A bordo della navetta, gli astronauti della Nasa Matthew Dominick, Michael Barratt e Jeanette Epps, insieme al cosmonauta Alexander Grebenkin dell'agenzia spaziale russa Roscosmos ... portando a bordo ...it.euronews

L'esecutivo europeo lancia il piano per la difesa, fondi per 1,5 miliardi: "L'ingiustificata guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha segnato il ritorno di un conflitto ad alta intensità nel nostro Continente", evidenzia Bruxelles nel documento, indicando che ...ansa

Simic Milan: il difensore convocato per gli impegni della Serbia Arriva la decisione UFFICIALE: La scelta del CT della Serbia nuova importante svolta per il futuro di Jan-Carlo Simic ... Stojkovic ha annunciato la lista di convocati per le prossime amichevoli contro Russia e Cipro: ...milannews24