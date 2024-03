Rumors pesanti sui mutui | ecco quando scendono le rate | c' è la data

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024)a tasso variabile in calo? Proviamo a vedere da. Giovedì si terrà la riunione della Bce e, sebbene la maggior parte degli analisti non si aspetti un taglio dei tassi, sarà importante vedere quali segnali lancerà al mercato Christine Lagarde. In attesa dell'evento, Facile.it ha analizzato i futures sugli Euribor - che rappresentano le aspettative di mercato - scoprendo che lepotrebbero iniziare a diminuire tra maggio e giugno, ma il calo sarà modesto, compreso tra i 14 e i 22 euro circa per un mutuo variabile medio. "L'Euribor spesso tende ad anticipare le mosse della Bce e a variare in funzione delle aspettative future, pertanto sarà fondamentale vedere quali messaggi arriveranno dalla Banca Centrale- spiegano gli esperti di Facile.it- L'impressione generale è che la discesa sarà più lenta rispetto a quanto si ...