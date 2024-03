Rugby | la Scozia ai raggi X Squadra in grande ascesa | ha battuto con merito l’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) Torna questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024 e per l’Italia, dopo il pareggio strappato in Francia, è il momento di tornare all’Olimpico di Roma, dove arriverà la. E i britannici sono in gran forma dopo la vittoria controe senza il contestato ko subito con la Francia sarebbero in piena corsa per il titolo. La meta non data dal Tmo a tempo scaduto contro i Bleus ha fatto discutere, con la Federazione scozzese che ha formalmente protestato per un errore che ne ha compromesso buona parte delle speranze di vincere il titolo. Ma i successi contro Galles e Inghilterra confermano che i ragazzi di Gregor Townsend sono una realtà e che possono puntare in alto. Partendo dalla loro stella, cioè quel Finn Russell che si sta confermando sempre più uno dei numeri 10 più forti al mondo. Ma con lui c’è una trequarti di qualità, con giocatori ...