Rubano il telefono ad una ragazzina minorenne e la ricattano | “Se lo rivuoi devi darmi 50 euro”

commenta Domenica, una 40enne, Valentina Torriti , ha subito un furto a Genova , la sua città. I ladri hanno scassinato la sua auto, che era parcheggiata in ... (tgcom24.mediaset)

Marco Scroccaro aveva solo 19 anni quando, nel febbraio 2022 è stato investito e ucciso da un'auto mentre faceva jogging. Per la madre il dolore della ... (today)

In un’atmosfera di festività natalizie, una madre di Venezia ha vissuto un’esperienza di profonda tristezza e disperazione dopo che un ladro ha rubato la sua ... (thesocialpost)

Rubano un cellulare in discoteca: "Per riaverlo devi darci 100 euro": La notte scorsa, gli uomini del Radiomobile di Chiari hanno arrestato in flagranza un 21enne e un 19enne, entrambi bergamaschi, gravemente indiziati dei reati di furto aggravato e di tentata ...bresciatoday

Saronno, rubata al bar in centro, ritrovata sul treno senza soldi e telefonino: SARONNO - Ha recuperato la borsa e qualche effetto personale ma purtroppo non c'erano ne i contanti ne il telefono cellulare che aveva con sè col momento ...ilsaronno

Ritrovata la Ferrari Testarossa rubata a Gerhard Berger: La Metropolitan Police di Londra ha recuperato la Ferrari F512 M (ultima evoluzione della Testarossa), appartenente al pilota austriaco Gerhard Berger: era una delle due auto sportive italiane rubate ...gazzetta