Rsv causa 15mila ricoveri l’anno | nasce Alleanza per infanzia libera dal virus

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 5 marzo 2024) Presentato in Senato il Manifesto con le 5 azioni necessarie per l'immunizzazione universale Ogni anno in Italia la stagione epidemica delrespiratorio sinciziale Rsv comporta, nella sola coorte di bambini nel primo anno di vita (400.000 nati), oltre 230.000 eventi sanitari che richiedono l'attenzione medica, tra cui più di 15.000e circa 16