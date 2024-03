(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) – Ogni anno in Italia la stagione epidemica delrespiratorio sinciziale Rsv comporta, nella sola coorte di bambini nel primo anno di vita (400.000 nati), oltre 230.000 eventi sanitari che richiedono l’attenzione medica, tra cui più di 15.000e circa 16 decessi ogni anno. A livello globale l’Rsv è la principaledi assistenza medica, ambulatoriale e ospedaliera per infezione respiratoria nei bambini di età inferiore ad un anno. Oggi, grazie alla ricerca, si può contare anche in Italia sulla forma di immunoprofilassi passiva offerta dagli anticorpi monoclonali di nuova generazione la cui sicurezza ed efficacia e il cui impiego come nuovo strumento di prevenzione dell’Rsv a disposizione della sanità pubblica sono stati ampiamente riconosciuti dalla comunità scientifica. Eppure, perché ...

Rsv causa 15mila ricoveri l'anno, nasce Alleanza per infanzia libera dal virus: Presentato in Senato il Manifesto con le 5 azioni necessarie per l'immunizzazione universale ...adnkronos

Mo: Bonelli, ‘camion fermi al valico di Rafah da oltre 2 mesi, non c’è più cibo’: Roma, 5 mar. – (Adnkronos) – “Non c’è più cibo, l’Unicef ha comunicato che nei giorni scorsi sono morti 12 bambini per malnutrizione. I camion arrivano a Rafah, poi vengono dirottati in territorio ...ilsannioquotidiano