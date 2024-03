Rovigo | aggredisce la tabaccaia con maschera e spranga | trovati il rapinatore e la sua complice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 – Trovata la coppia che, consul volto e una, ha tentato di rapinare una tabaccheria aa metà febbraio. Ieri la polizia ha eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura dinei confronti di un uomo e una donna indiziati di essere gli autori di quella tentata di rapina. La rapina Il tentativo di rapina risale allo scorso 16 febbraio contro la Tabaccheria Rivendita n.62 in via Benvenuto Tisi da Garofalo. L’uomo, dopo essersi introdotto armato di un tubo metallico e con il volto coperto da una, si è portato velocemente sul retro del banco afferrando per il collo la proprietaria, al momento impegnata con un cliente. Durante la colluttazione con quest’ultima, il soggetto è stato raggiunto dal marito della donna, ...